В Нижневартовске волонтеры усилили работу по доставке лекарств для больных COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовске продолжается доставка лекарств для льготников, а также заболевшим COVID-19. Волонтёры-медики каждый день обслуживают от 30 до 45 жителей города. Основная нагрузка на плечи добровольцев ложится в будние дни. Они перевозят лекарства на специализированном транспорте и с начала июля объём доставок увеличился из-за значительного роста заболеваемости. - На ковидную доставку мы стали выезжать в 3 раза чаще, чем раньше, и количество обслуживаемого населения возросло до 20 человек в день. И это только волонтёрская доставка. Адреса пациентов разбросаны по всему городу. Для экономии времени врачом-ковидологом заранее составляется маршрутная карта и лекарственные ведомости для заполнения больными, – рассказала руководитель местного отделения ВОД «Волонтёры-медики» Евгения Пастухова. При доставке добровольцы обязательно соблюдают противоэпидемические меры и доставляют препараты не контактируя с больными. С начала пандемии волонтёрами-медиками доставлено больше 27 тысяч наборов льготных лекарств для вартовчан, имеющих хронические заболевания, а с ноября прошлого года 14, 5 тысяч заболевших жителей города получили лекарства для лечения коронавируса.