Двое парней в Сургуте украли из магазина 12 бутылок пива и чипсы Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 30. Так, в Сургуте два молодых человека проникли в продуктовый магазин, расположенный по проезду Первопроходцев, и украли около 5 тысяч рублей, 12 бутылок пива и пакет чипсов. Каждый из них ранее неоднократно судим за кражу. А в Нефтеюганске 32-летняя, ранее судимая за разбой, женщина на парковке возле дома в 10 микрорайоне, решила залезть в чужой автомобиль «KIA RIO».

Кроме того, в округе раскрыто 8 ранее зарегистрированных преступлений, из них: сбыт наркотиков, 5 краж чужого имущества, мошенничество и угроза убийством.

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района нашли 37-летнего подозреваемого, который на дачном участке в СНТ «Остров», украл сварочный инвертор стоимостью 10 тысяч рублей. Злоумышленник будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

В Югорске 54-летний мужчина зашел через незапертую дверь в нежилую квартиру по улице Мира и украл оттуда телевизор и утюг общей стоимостью 6 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.