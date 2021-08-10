В Сургуте гость зарезал хозяин квартиры во время пьяной ссоры Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Сургута завершил расследование уголовного дела против 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".

Как сообщают следователи, всё произошло 2 июня 2021 года в квартире одного из домов по улице Гагарина города Сургут. Обвиняемый мужчина и хозяин квартиры вместе выпивали и во время застолья между ними назрел конфликт. Ссора превратилась в потасовку когда хозяин квартиры начал размахивать ножом перед лицом гостя, а тот в ответ на провокацию выхватил нож и ударил в бедро потерпевшему, после чего ушел из квартиры. Но при выходе из подъезда его догнал хозяин квартиры и вновь спровоцировал конфликт, во время которого гость уже ударил ножом жертве в поясницу. От полученных ран мужчина скончался спустя короткое время.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, мы писали, как в Югре пьяный гость не захотел уходить и хозяин его зарезал. Между ними произошел конфликт на фоне выпитого алкоголя.