Погода в Югре на 10 августа 2021 года: дождь и туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 10 августа 2021 года: температура воздуха днём +15, +20 °С, местами до +25 °С. Температура ночью +10, +15 °С, местами до +5 °С. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +17, +19 °С, ночью +12, +14 °С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Погода в Югре 10 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

День Прохора и Пармена был праздником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси. Кузнец ассоциировался с силой и мастерством, кроме того, ему приписывали магические способности - ведь он умеет укрощать огонь и металл. Нередко кузнецов считали чем-то вроде колдунов, а их жилье всегда строилось на отшибе.