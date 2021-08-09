В Югре нашли тело мужчины, который утонул в реке на автомобиле Фото: Юлия Кучеренко

Спасатели выезжали на реку Северная Сосьва, в посёлке Хулимсунт Берёзовского района и искали утонувшего мужчину, который не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21124» и съехал в реку.

Прибыв к месту вызова, спасатели и водолазы обследовали 12 тысяч квадратных метров водной акватории, надводным способом осмотрели береговую линию в 60 км вниз по течению. Утонувшего 40-летнего мужчину нашли в 15 км от места утопления.

Напомним, мы писали ранее, что Югорские спасатели нашли тело, утонувшего мужчины, который отплыл на транспорте от берега выше по течению, а после трагедии спасатели смогли найти только лодку, но мужчины в ней не оказалось.