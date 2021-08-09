В Сургуте ремонт дороги на улице Маяковского завершат в сентябре Фото: Администрация Сургута

В Сургуте участок дороги от улицы 30 лет Победы до проспекта Мира отремонтируют к началу осени. На сегодняшний день здесь завершена укладка асфальта на проезжей части, подрядчик скоро приступит к благоустройству тротуаров и пешеходных зон.

– Как только поступит плитка – начнутся работы. Одновременно с этим будут производиться работы по укладке, по установке бортового бордюрного камня, по нечетной стороне улицы – обустройство асфальта. После установки бордюрного камня будут выполняться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, - пояснил начальник дорожно-транспортного управления Администрации Сургута Алексей Кононенко.

По словам Алексея Кононенко, работы на этом участке ведутся в соответствии со сроками, установленными муниципальным контрактом.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют семь крупных участков в разных частях Сургута: на улицах Быстринской, Крылова, по три участка на Югорском тракте и улице Маяковского. Объекты определили с помощью общественного голосования на портале Администрации города в прошлом году.