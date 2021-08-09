Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 августа 2021 года увеличилось на 172 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано и подтверждено 67 024 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 172 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 167 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 074 человека, сняты с наблюдения – 256 252 жителя Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 502 человека, всего прошли обследование 2 005 146 жителей региона.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 56; Нефтеюганске – 17; Нижневартовске – 17; Урае – 11; Ханты-Мансийске – 10; Мегионе – 9; Нягани – 8; Сургутском районе – 8; Югорске – 7; Нефтеюганском районе – 6; Кондинском районе – 5; Советском районе – 5; Радужном – 4; Октябрьском районе – 3; Лангепасе – 2; Пыть-Яхе – 2; Когалыме – 1; Нижневартовском районе – 1.

Состояние 130 пациентов по-прежнему тяжелое, 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 984 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 88 человек, за весь период пандемии вылечились 63 010 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 474 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровел 5 769 981 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.