В Нижневартовске, по вине нетрезвого водителя, в ДТП пострадал мужчина Фото: ГИБДД России

Югорские госавтоинспекторы напоминают, что грубые нарушения правил дорожного движения обычно приводят к негативным последствиям, тяжесть которых может оказаться разной.

Так, в Нижневартовске, по вине нетрезвого водителя, в ДТП пострадал 44-летний автолюбитель и его «Митсубиси». Как сообщают в ГИБДД, 31-летний мужчина сел пьяным за руль автомобиля «Тойота» и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. На перекрёстке он врезался в автомобиль пострадавшего. Как выяснилось позже, нарушитель ещё и не имел прав на управление транспортом.

Всего за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 123 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 20 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. И как поясняют в ГИБДД, в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, водителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. А в случае гибели человека наказание ужесточается и тогда срок увеличивается от 5 до 12 лет, если умерли два и более человек то грозит от 8 до 15 лет.