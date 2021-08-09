Детский сад в Мегионе заплатит девочке компенсацию за травмы, полученные во время прогулки Фото: Юлия Кучеренко

В Мегиона прокуратура, по обращению жителя города, проверила детский сад из-за того, что там ребёнок получил травмы, сообщают в Прокуратуре города.

В ноябре прошлого года во время прогулки четырёхлетняя воспитанница детского сада получила травму на территории учреждения. Воспитатель не достаточно следила за детьми и не выполняла свои обязанности. Поэтому прокурор города внёс в адрес заведующей детского сада представление об устранении нарушений закона.

В результате виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. А в интересах ребёнка прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск и взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда.