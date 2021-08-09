Спортсменка из Ханты-Мансийска отличилась на Олимпиаде в Токио Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Жительница Ханты-Мансийска Анна Тимофеева в составе сборной России по водному поло заняла четвертое место на Олимпиаде в Токио. В игре «за бронзу» наша сборная уступила представительницам Венгрии.

Анна Тимофеева живёт и тренируется в Ханты-Мансийске с 2009 года в составе ватерпольного клуба «ЮГРА». Именно здесь у неё сложились прекрасные профессиональные и человеческие отношения с руководством команды и коллективом, которые помогли её спортивной карьере на клубном уровне и в сборной России. Тренируют девушку Петрова Татьяна Владимировна и Шишова Екатерина Владимировна.

Анна победитель Мировой Лиги 2008 года, бронзовый призёр Чемпионата Мира 2011 года, серебряный призёр Мировой Лиги 2013 года, бронзовый призёр Мировой лиги в 2019 и 2021 годах, бронзовый призёр чемпионата мира по водным видам спорта 2009 года в Италии и 2017 года в Венгрии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и участник Игр XXXII Олимпиады в Японии.

А ещё за высокие спортивные достижения на Играх-2016, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремлённость, большой вклад в развитие отечественного спорта Анна награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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