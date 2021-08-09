В Сургуте водителю стало плохо и он врезался в столб Фото: ГИБДД России

За выходные на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 - получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Сургуте на улице Аэрофлотская, 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген», врезался в металлический столб. По информации ГИБДД, авария произошла из-за ухудшения здоровья водителя и в результате он получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 26 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования; 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 82 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников дорожного движения к обязательному соблюдению установленных правил.