Пенсионерка из Когалыма отдала деньги за несостоявшийся обед

Пенсионерка из Когалыма отдала деньги за несостоявшейся обед Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 19 случаев мошенничества. Злоумышленники опустошили кошельки югорчан на 4 миллиона рублей. Так, 60-летняя жительница Когалыма, уверенная в достоверности сайта по доставке еды из ресторана крупной торговой сети, решила оформить заказ. Она ввела реквизиты своей карты и код подтверждения из смс, после чего списалось почти 23 тысячи рублей, но полакомиться вкусностями пенсионерке так и не удалось.

Жители Югры, желая удовлетворить свои желания интимного характера, теряют все накопления, оформляя свидания через Интернет. Так, ущерб по такой схеме за сутки составил 23 тысяч рублей.

Ещё одна распространенная схема мошенников - это поездки через приложение «Bla-bla-kar», которые предлагают мнимые водители. Потенциальные пассажиры под предлогом предоплаты теряют свои деньги, но слишком поздно понимают, что стали жертвами грабителей. Ущерб за сутки по такой схеме составил почти 60 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.