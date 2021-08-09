Югорскому олимпийскому чемпиону будут делать операцию на руке Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Олимпийский чемпион Максим Храмцов приехал в Сургутскую травмбольницу на МРТ. Максима узнавали даже в маске, встречали аплодисментами и фотографировались на память. Ещё весной Максим повредил кисть, но не смог долго носить гипс из-за подготовки к Олимпиаде. Незалеченная травма дала о себе знать уже в первом поединке в Токио.

- Мы с соперником встретились кулак в кулак, и я сразу понял, что будет обострение имеющейся травмы. Потом я провёл ещё три боя. Сначала спасался ледяными компрессами. А перед последним поединком был 5-часовой перерыв, и холод уже не помогал. Рука была похожа на боксерскую перчатку. Обмотал её жестким тейпом и продолжил путь к победе, - рассказал олимпиец.

В сургутской травмбольнице установлен современный высокопольный магнитно-резонансный томограф, такого оборудования в Нижневартовске, где живёт Максим, пока нет. А при таких травмах врачам необходима предельно чёткая визуализация мелких структур кисти. Врачи поставили чемпиону диагноз и предложили варианты лечения. Учитывая, что ему необходимо как можно быстрее вернуться к тренировкам, парню рекомендована микрохирургическая операция. Без неё кисть будет восстанавливаться гораздо дольше.

- Я полностью доверяю врачам и готов к операции. Сейчас у меня есть время: Олимпиада завершилась, а ближайшие старты только декабре. Даже мысли не допускаю о том, что из-за этой травмы придется завершить спортивную карьеру раньше времени, - отметил Максим Храмцов.