Кражи, наркотики, поддельные деньги: В Югре за выходные зарегистрировано 139 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные зарегистрировано 139 преступлений, по горячим следам раскрыто 94. Одно из преступлений произошло в Сургуте. Неоднократно судимый за имущественные преступления 21-летний подозреваемый, находясь в подъезде одного из домов по улице Иосифа Каролинского, украл золотую цепочку с крестиком, стоимостью 12 тысяч рублей. Он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

В Мегионе у ранее судимой женщины нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом, массой 1,057 грамма. Она купила его и забрала в лесу. А а Белоярском районе зарегистрированы два случая незаконного выловы рыбы. На реке «Горная Обь», задержан мужчина, который, с помощью лодки «Крым» под навесным мотором «Ямаха» и плавильной сети, выловил 18 особей рыбы разной породы. Другой мужчина, также с помощью лодки «Крым», под навесным мотором «Ямаха» и сети, выловил 3 особи рыбы. При задержании злоумышленник скинул рыбу в реку.

В Нягани при приёме денег в одном из банков города, выяснилось, что одна из купюр номиналом 5 тысяч рублей, оказалась поддельной. Проводится расследование.

На территории региона продолжаются кражи велосипедов. Один двухколесный транспорт украли в Березово. В одном из домов по улице Молодёжная, похищен велосипед марки «BAOLAI», стоимостью 19 тысяч рублей. Подозреваемых разыскивают.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.