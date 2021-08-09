Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 августа 2021 года: скончались семь человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 9 августа 2021 года. В Югре растёт число заболевших коронавирусом и за минувшие сутки COVID-19 заразились 175 человек в 22 муниципалитетах. Больше всего заболело в Сургуте - 52 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 11 случаев, 18-29 лет – 39 случаев, 30-49 лет – 78 случаев, 50-64 лет – 31, старше 65 лет – 16. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 149 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 20 случаев завозных.

За сутки на COVID-19 обследованы 5 526 человек. За последний день скончались от коронавируса 7 человек и выписаны по выздоровлению 113 жителей Югры.

В России за минувший день выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов и полностью выздоровели 15 669 человек.

В двух городах Югры - Советском и Югорске - усиливают антиковидные меры. Режим обязательной самоизоляции, для не привитых жителей городов, продлен до 15 августа.

В Нижневартовске задержали вахтовика с поддельными справками о ПЦР-тестировании.