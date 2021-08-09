Погода в Югре на 9 августа 2021 года: дождь, гроза и туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 9 августа 2021 года: температура воздуха днём +17, +22 °С, в восточных районах +23, +28 °С. Температура ночью +13, +18 °С, в северо-западных районах +7, +12 °С. Переменная облачность. В отдельных районах дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +20, +22 °С, ночью +16, +18 °С. Переменная облачность. Кратковременный дождь, ночью туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Погода в Югре 9 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих и странников. А ещё справляли так называемый заживный праздник. Колосья с полей полагалось приносить в церковь для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.