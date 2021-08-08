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Происшествия8 августа 2021 18:57

В Югре водитель врезался в два фонарных столба

Причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя
Мария Толстихина
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Водитель сильно пострадал

Водитель сильно пострадал

Фото: соцсети

В Сургуте в воскресенье, 8 августа, автомобиль влетел в два столба. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Аэрофлотской, неподалеку от поселка Лунный. За рулем был мужчина 1964 года рождения.

Водитель «Фольксвагена Туарег» направлялся в сторону Сургута. Неожиданно ему поплохело за рулём. В итоге он потерял управление и протаранил два столба. Автомобиль совершил опрокидывание и получил механические повреждения.

Хозяин машины выжил, но пострадал. Его пришлось госпитализировать. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали случившегося.