Сильная дымка от пожаров мешает жителям ХМАО

Совсем скоро собираются отправить 30 спасателей на помощь соседнему региону Фото: соцсети

Жители Ханты-Мансийского АО пожаловались на плохую видимость из-за дымки. О случившемся граждане заявляют в социальных сетях. Югорчане сообщают о головных болях и слабостях, которые провоцирует отсутствие свежего воздуха.

В ночное и утреннее время ситуация становится значительно хуже. МЧС автономного округа предупреждал, что пришедшая в ХМАО из Якутии дымка от природных возгораний не является опасной.

По имеющейся на данный момент информации, совсем скоро собираются отправить 30 спасателей на помощь соседнему региону. По прогнозам специалистов, уже ко вторнику смог в Сургуте исчезнет. А значит, сургутянам осталось еще несколько дней терпеть последствия якутских пожаров. Там с начала пожароопасного сезона сгорело уже свыше 5 миллионов гектаров леса.