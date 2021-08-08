На неделе в Югру заглянет Владимир Якушев

Окружные власти покажут Владимиру Якушеву проект стойбищной школы-сада

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в понедельник приедет с рабочим визитом в Ханты-Мансийский автономный округ. У полпреда запланировано совещание с губернатором Югры и координационным советом по оказанию содействия избирательным комиссиям в преддверии выборов

Накануне стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении подрядчика строительства больницы о невыплате зарплаты. Журналисты поинтересовались, будет ли сдана больница к концу лета. Якушев не стал отвечать о сроках сдачи объекта, заявил лишь, что этот вопрос будет предметом обсуждения с губернатором Натальей Комаровой.

Окружные власти покажут Владимиру Якушеву проект стойбищной школы-сада на примере работы дошкольного учреждения «Город детства» в Сургутском районе. Полпред посетит некоторые объекты благоустройства в Ханты-Мансийске и даст пресс-конференцию местным СМИ.