Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 августа 2021 года увеличилось на 175 человек

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса Фото: Мария Толстихина

За последние сутки в Югре выявили еще 175 новых случаев коронавируса. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте - 52 случая. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в Югре зарегистрировано 66 852 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 922 человека, 978 пациентов с COVID-19 скончались.

За последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164 881 летальный исход, выздоровели 5 755 507 человек.