Погода в ХМАО на 8 августа 2021 года: нагрянут дожди и сильные грозы

Грозы, дожди и туман Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Югре ожидается переменная облачность. Ночью по западным районам кратковременный дождь, местами сильный, гроза, а вот по остальной территории преимущественно без осадков. Днем где-то прольет кратковременный дождь, будет гроза. В отдельных районах туман. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью достигнет +12,+17 °С, местами по западной половине до +7 °С, днем +21,+26°С, местами по западной половине до +16°С.

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.