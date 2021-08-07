В Сургутском районе осудят браконьера, наловившего рыбы почти на 150 тысяч рублей

Фото: Сургутский ЛО МВД России на транспорте

В Сургутском районе осудят 27-летнего мужчину, обвиняемого в браконьерстве.

- Югорчанина задержали 20 июня сотрудники Линейного пункта полиции в речном порту Сургута. В июне на этом водном объекте действовал полный запрет вылова рыбы. Несмотря на это, мужчина отправился на рыбалку, где, с помощью сетей, выловил 14 особей стерляди и одного осетра, занесенного в Красную книгу, - рассказали в Сургутском линейном отделении МВД России на транспорте.

В итоге сотрудники транспортной полиции отпустили всю рыбу обратно в воду. Несмотря на это, причиненный ущерб составил 148 тысяч рублей.

Сейчас мужчина дожидается судебного заседания. Его обвиняют сразу по двум статьям ч. 1 ст. 256 УК РФ и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.