Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 августа 2021 года увеличилось на 179 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

По сообщению Оперативного штаба, на сегодняшний день в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии на территории автономного округа зафиксировано 66 677 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 174 случаях, в оставшихся пяти - уточняется. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находится 12 971 житель региона, сняты с наблюдения - 255 578 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 088 жителей, всего прошли обследование 1 995 044 югорчанина.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте - 36; Ханты-Мансийске - 23; Нижневартовске - 22; Нефтеюганске - 13; Нягани - 12; Урае - 11; Советском районе - 9; Пыть-Яхе - 8; Югорске и Сургутском районе - 7; Мегионе и Березовском районе - 6; Кондинском районе - 5; Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах - 3; Лангепасе, Нефтеюганском и Октябрьском районах - 2; Когалыме и Белоярском районе - 1.

Состояние 143 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умер 971 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 185 человек, за весь период пандемии выздоровели после коронавируса 62 809 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 22 320 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 424 884 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 485 человек, с начала пандемии - 5 739 838. Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 164 094 человека.