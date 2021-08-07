На ремонт школ и детсадов в Лянторе потратят 63 миллиона рублей

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском района продолжаются работы по благоустройству, включающие ремонт образовательных учреждений. Так, в Лянторе к 1 сентября обновят десять школ и детских садов. Заложено на эти цели 63 миллиона рублей.

- В этом году на текущий капитальный ремонт объектов в Сургутском районе будет потрачено 175 миллионов рублей. Это десять объектов капитального ремонта и 42 - текущего. Из них 63 миллиона рублей - то есть примерно треть - потратят на Лянтор, - уточнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На данный момент в Лянторе ремонтируют школу №3. Там приводят в порядок наружные трубопроводы, заменяют ХГВС и водоотведения в подвале. Работы выполнены на 60 процентов.

В СОШ № 6 проводят капремонт инженерных и осветительных сетей, занимаются отделкой внутренних помещений и лестничных клеток. А в седьмой школе ремонтируют спортивный зал, где меняют покрытие и обновляют раздевалку, тренерскую, санузел и душевую.