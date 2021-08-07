В двух городах Югры усиливают антиковидные меры Фото: Ольга Крыльцова

В двух городах Югры - Советском и Югорске - усиливают антиковидные меры. Соответствующее постановление уже принято главой округа Натальей Комаровой.

В соответствии с документом, режим обязательной самоизоляции для граждан продлен до 15 августа. Исключение составляют прошедшие вакцинацию. Также в городах приостановлена деятельность кинотеатров и фитнес-клубов, а общепиты работают с 6:00 до 20:00.

Однако допускаются круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях. Круглосуточное предоставление услуг общественного питания в аэропортах, на автовокзалах и в железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях.

Кроме того, граждане и организации, осуществляющие деятельность в Югорске и Советском, должны оформить уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения «Цифровое уведомление».