В Нижневартовске задержали вахтовика с поддельными справками о ПЦР-тестировании Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске задержали вахтовика из Татарстана, который дважды предоставил работодателю поддельные справки о прохождении ПЦР-теста.

- Было установлено, что в октябре 2020 года и в январе 2021 года мужчина, приехав на смену, предъявил поддельные справки о прохождении ПЦР-тестирования. Для проверки подлинности предоставленные документы направили в лабораторию, в которой они якобы выдавались. В последствии медучреждение подтвердило, что результаты лабораторных исследований являются поддельными, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Оказавшись в отделении, вахтовик признался, что справки он получил от своего знакомого на безвозмездной основе.

Сейчас 37-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Также он обвиняется по ч.3 ст. 327 УК РФ ( Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание за это - лишение свободы до одного года.