Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 августа 2021 года: скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 августа 2021 года. За сутки заболевших стало еще больше - зарегистрировано 184 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте - 45 человек. За минувший день на COVID-19 обследованы 4 190 человек.

В тяжелом состоянии находятся 140 пациентов, а 110 человек подключены к ИВЛ. За сутки ещё 5 человек скончались от коронавируса. За прошедший день полностью выздоровели 217 жителей.

За последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 792 летальных исхода. Также выздоровел 20 141 человек.

В Урае закрыли рыбный магазин из-за нарушений мер профилактики COVID-19. Все началось с заявления местной Жительницы в Роспотребнадзор. В нем женщина сообщила, что ей продали испорченную продукцию. По результатам оценки пищевая рыба полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а доводы женщины не подтвердились. Но зато во время расследования выявились нарушения профилактических мер, связанных с коронавирусом.