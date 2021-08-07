Погода в Югре на 7 августа: дожди и грозы

Погода в Югре на 7 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 7 августа, в Югре ожидается переменная облачность. Ночью по западным районам - кратковременный дождь, гроза. По остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха +13...+18 градусов, местами до +8. Днем по западной половине - кратковременный дождь, в отдельных районах - гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +24...+29 градусов, местами до +17.

Ханты-Мансийск: малооблачно и дождь с грозой. Днем +25, ночью +18. Ветер 3-9 м/с.

Сургут: малооблачно и дождь с грозой. Днем +25, ночью +18. Ветер 4-9 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +24, ночью +17. Ветер 3-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +25, ночью +18. Ветер 4-9 м/с.

Когалым: малооблачно и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-10 м/с.