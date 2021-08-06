В Нефтеюганске задержали подозреваемых в краже электрооборудования из организации Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Нефтеюганска обратился специалист службы безопасности одной из организаций города. Он рассказал, что неизвестные, на территории базы, украли электрооборудование, а именно около 100 метров медного кабеля. Ущерб предприятию составил больше 32 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать подозреваемых, которыми оказались местные жители. В признательных показаниях 19-летние молодые люди рассказали, что планировали продать краденное и уже успели сдать его в пункт приёма металла.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. А сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

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