В Сургуте запустят приложение для отслеживания автобусов Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте разработан план мероприятий для реализации проекта по модернизации транспортной системы города. При создании «дорожной карты» учитывалась работа по оценке имеющейся базы, анализ потребностей жителей муниципалитета и разработка современных подходов в рамках этого направления. Всё это позволило сформировать образ будущей системы транспортной инфраструктуры.

В этом году планируется заключить контракты на проведение необходимых исследовательских работ и приступить к их выполнению. А к февралю 2022 года планируют разработать новую схему маршрутной сети города. Это позволит отказаться от не востребованных жителями направлений и усилить те позиции, где стабильно отмечается перегруженность маршрутов.

Ещё планируется обновить автобусный парк, чтобы жители Сургута ездили на комфортабельном общественном транспорте, где будет информационные табло и терминалы.

Кроме того, в городе появится современное приложение, с помощью которого пассажиры смогут отслеживать движение автобусов. Также в планах создание единого оператора перевозок и модернизация остановочных пунктов. Проект обязательно вынесут на общественные обсуждения.