В Когалыме семьям через суд дали безопасное жилье вместо аварийного Фото: Юлия Кучеренко

В Когалыме прокуратура начала проверку по поводу обращения местных жителей, которые пожаловались, что их долго не переселяют из аварийного жилья.

Выяснилось, что люди на основании договоров социального найма проживали в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу ещё в 2015 году. И при этом никаких мер к предоставлению им другого жилья администрация города не принимала, а поставила срок отселения из домов в 2022-2025 годах.

Прокурор города обратился в суд с иском, чтобы принудительно заставить администрацию предоставить людям взамен аварийного жилья благоустроенные квартиры по договорам социального найма. По решению суда требования прокурора удовлетворены полностью.

И в настоящее время четыре семьи переселены в благоустроенные квартиры.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Октябрьском районе сносят аварийное жилье и опасные постройки. Одно из заброшенных зданий представляло серьезную опасность.