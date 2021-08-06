Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 августа 2021 года увеличилось на 184 человека Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению Оперативного штаба на сегодняшний день в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 184 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии на территории автономного округа зафиксировано 66 498 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях, контакт уточняется у 2 людей. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 252 жителя региона, сняты с наблюдения – 253 682 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 4 190 человек, всего прошли обследование 1 989 355 югорчан.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 45; Нижневартовске – 25; Ханты-Мансийске – 15; Нефтеюганске – 12; Кондинском районе – 12; Урае – 9; Советском районе – 9; Мегионе – 9; Лангепасе – 8; Сургутском районе – 8; Нягани – 7; Нефтеюганском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Радужном – 5; Когалыме – 2; Березовском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Югорске – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 140 пациентов тяжелое, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 967 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 217 человек, за весь период пандемии выздоровели после коронавируса 62 624 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 20 141 человек. Всего за период коронавирусной пандемии в России выявлено 6 402 564 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.