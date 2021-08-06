Уголовник из Нижневартовска будет наказать за избиение и смерть знакомого Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске следственный комитет возбудил уголовное дело против 52-летнего местного жителя. Он подозревается по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

По сообщению ведомства, 1 января 2014 года пьяный подозреваемый, во время празднования Нового года, начал ругаться со своим знакомым. Он ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове, от удара тот упал на пол, а затем злоумышленник начал его бить руками и ногами, целясь в голову. Но на этот преступник не остановился и нанес ещё один удар фарфоровым чайником.

От полученных травм потерпевший утратил способность полноценной жизни и в марте 2021 года умер.

За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему злоумышленник уже осужден и провёл 3 года 6 месяцев в местах лишения свободы, но из-за смерти жертвы, ему грозит более строгое наказание. Сейчас подозреваемый отбывает наказание за другое, аналогичное преступление.

Расследование продолжается.