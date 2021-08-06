В Урае закрыли рыбный магазин из-за нарушений мер профилактики COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

Жительница Урая обратилась в Роспотребнадзор с информацией о том, что в магазине «Мясная & Рыбная лавка» ей продали испорченную рыбу.

Специалисты административного органа проверили магазин и взяли пробы рыбной продукции для исследования. По результатам оценки пищевая рыбная продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. А доводы женщины не подтвердились.

Но зато во время расследования выявились нарушения профилактических мер, связанных с коронавирусом, а именно: помещении магазина отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; в торговом зале и перед кассой не нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать расстояния между посетителями 1,5-2 м. Кроме того, на имеющееся дезинфицирующее средство не представлены документы о государственной регистрации и методические указания по его использованию.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и все материалы направлены в Урайский городской суд ХМАО-Югры.

В итоге суд признал предпринимателя виновным и приостановил работу магазина.