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Происшествия6 августа 2021 10:35

Пенсионер из Когалыма дважды "купился" на стандартный обман от мошенников

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 10 случаев мошенничества
Виктория Терина
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Пенсионер из Когалыма дважды "купился" на стандартный обман от мошенников

Пенсионер из Когалыма дважды "купился" на стандартный обман от мошенников

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 10 случаев мошенничества. Жители региона лишились больше 700 тысяч рублей. Больше всего пострадали жители Сургута, Нижневартовска, Когалыма и Ханты-Мансийска.

Например, 22-летнему жителю окружной столицы мошенники пообещали приобрести бонусы в магазин бытовой техники. Молодой человек онлайн переводами отдал 6 тысяч рублей, но обещанных бонусов так и не получил.

А 70-летний житель Когалыма умудрился дважды попасть на удочку злоумышленников. Оба раза с мужчиной связывались лже-банкиры, которые предлагали ему уберечь свои счета от мошенников и сохранить деньги на «резервных счетах». Не подозревая обмана, наивный пенсионер пополнил счета аферистов на 150 тысяч рублей.

Ещё позволила себя обмануть 33-летняя сургутянка, пытаясь забронировать жилье в Абхазии. Она перешла по непроверенной ссылке и ввела реквизиты своей карты. В итоге девушка потеряла 25 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.