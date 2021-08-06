В задымленных городах Югры проверили состояние атмосферного воздуха Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Со вчерашнего дня в некоторых территориях Югры наблюдается задымленность, специалисты говорят, что смог пришел в округ из Якутии и вызван пожарами.

Специалисты организовали замеры воздуха в Сургуте, Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Когалыме. Исследования показали, что в воздухе нет превышения гигиенических нормативов содержания продуктов горения. Предельно-допустимые концентрации во всех точках не превышены. Но исследования продолжаются и проводятся 2 раза в день.

Чтобы снизить вредное воздействие дыма югорчанам рекомендуют не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в квартирах, больше пить воды. Особенно следует избегать длительного пребывания на улице детям и беременным женщинам.

Кроме того, специалисты советуют в ночные и утренние часы держать окна закрытыми, так как именно в это время велика концентрация вредных веществ в воздухе. Важно, всячески повышать влажность в квартире: пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителям воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную уборку.