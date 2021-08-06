В столице Югры водитель иномарки сбил двухлетнего мальчика Фото: Госавтоинспекция Югры

В Ханты-Мансийске на улице Дзержинского, 64-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил несовершеннолетнего пешехода. Мужчина не убедился в безопасности движения задним ходом и наехал на 2-летнего мальчика. В результате дорожно-транспортного происшествия малыш получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 82 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение ПДД может стать причиной трагедии и призывает участников дорожного движения к их обязательному соблюдению. Водителям необходимо быть внимательнее при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов.

Напомним, мы сообщали ранее, что в Нягани пьяный водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла от травм в больнице.