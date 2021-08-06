Хантымансиец выиграл золото и серебро чемпионата России по лыжероллерам Фото: Федерация лыжных гонок Югры

Евгений Дементьев из Ханты-Мансийска завоевал золотую и серебряную награды чемпионата России по лыжероллерам. Соревнования начались 3 августа и будут проходить по 8 августа в Сарове Нижегородской области, сообщает Департамент физической культуры и спорта Югры.

В индивидуальной гонке, которая прошла 3 августа, на 15 км свободным стилем Евгений пришёл первым. На 16 секунд отстал от него Александр Гребенько из Мурманска, который в свою очередь всего секунду выиграл у Сергея Волкова, выступающего за Московскую область.

А во второй день соревнований в пасьюте классическим стилем на 20 км хантымансиец стал вторым. Югорский лыжник уступил лидеру гонки Сергею Волкову всего 0.3 секунды. И выиграл 0.6 секунд у Андрея Алипкина из Рязанская области, который пришёл третьим.

По итогам этого чемпионата сформируется команда для выступления на этапах Кубка и чемпионата мира по лыжероллерам.