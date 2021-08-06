В Нягани двое парней вломились к мужчине с топором и похитили его Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нягани возбуждено уголовное дело против 18-ти и 19-ти летних местных жителей. Они подозреваются по статьям "незаконное проникновение в жилище, похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия".

По информации следственных органов 25 июля 2021 года подозреваемые, повредив дверь топором, залезли в квартиру одного из домов по улице Западная города, где находился 30-летний обидчик одного из парней. Преступники начали угрожать ему топором и заставили мужчину выйти на улицу, и сесть в угнанный автомобиль.

Подозреваемые вместе с потерпевшим остановились в районе улицы Комсомольская, где их остановили сотрудники ДПС, который обратили внимание на объявленный в розыск автомобиль.

В итоге, парни совершили угон авто, повредили чужое имуществе, напали на человека и другие преступления. Против них возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство и злоумышленников заключили под стражу.

Расследование продолжается.