Кражи и наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, по горячим следам раскрыто 37.

В Ханты-Мансийске ранее судимый 38-летний мужчина, в квартире по улице Объездной, похитил из сумки своей знакомой две банковские карты и оплатил ею свои покупки в магазинах города на сумму около 2 тысячи рублей. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте 23-летний подозреваемый похитил из «КАМАЗа» запасные части на 75 тысяч рублей. Похищенное он сдал в пункт приёма лома чёрного металла. Он также находится под подпиской о невыезде. А полицейские Нижневартовска задержали раннее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя города. Он снова попался с подозрительным порошкообразным веществом массой 0,302 грамма. Он будет дожидаться заслуженного наказания под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.