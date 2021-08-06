Коронавирус в Югре. Последние новости на 6 августа 2021 года: скончались 4 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 августа 2021 года. За сутки заболевших стало ещё больше - зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 52 человека. За минувший день на COVID-19 обследованы 5 762 человека.

В тяжелом состоянии находятся 136 пациентов, а 108 человек подключены к ИВЛ. За сутки ещё 4 человека скончались от коронавируса. За прошедший день полностью выздоровели 202 человека.

За последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 20 370 человек.

В Нижневартовске добровольцы усилили работу по доставке лекарств для льготной категории граждан, а также заболевшим COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что в госпитале Нижневартовска занято 85 процентов коек, а ещё в Югре ввели новые ограничения из-за коронавируса, которые коснулись Югорска, Советского и Урая. Там действует режим самоизоляции.