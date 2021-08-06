Погода в Югре на 6 августа 2021 года: дождь с грозой и сильным ветром Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 6 августа 2021 года: температура воздуха днём +23, +28 °С, по северо-западу +17, +22 °С. Температура ночью +12, +17 °С. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременный, по северо-западу сильный дождь. Местами гроза, а ночью туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с.

В северо-западных района округа ожидаются сильные дожди с грозами и ветром.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +15, +17 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Погода в Югре 6 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день на Руси крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья - многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена.