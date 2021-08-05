В Нижневартовске волонтеры-медики помогают заболевшим COVID-19 Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Волонтёры-медики в Югре активно участвуют в борьбе с коронавирусом. Так, в Нижневартовске добровольцы усилили работу по доставке лекарств для льготной категории граждан, а также заболевшим COVID-19. Волонтёры каждый день обслуживают от 30 до 45 жителей города. Все волонтеры работают, обязательно используя средства индивидуальной защиты. Добровольцы помогают медикам справиться с большим количеством работы по оказанию помощи заболевшим. Благодаря их оперативному взаимодействию люди вовремя получают лекарства и начинают лечится практически с первых дней болезни. Волонтеры-медики вносят неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом в Югре, они не только разносят лекарства гражданам из группы риска, но и привозят пакеты с продуктами. Кроме того, они помогают медикам в больницах, где проводят вакцинацию, патрулируют вакцинальные пункты, раздают листовки с информацией о российской вакцине.

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