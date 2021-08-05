Две жительницы Нижневартовска лишились денег из-за мошенников Фото: Татьяна Коркина

Два заявления о случаях мошенничества поступили в полицию Нижневартовска. Две вартовчанки лишились денег, поверив "сотрудникам банков".

В первом случае 62-летней югорчанке позвонила сотрудница банка и сообщила, что на её имя одобрен кредит, и что деньги пытаются перевести на сторонний счёт. Для того, чтобы аннулировать этот кредит необходимо подать заявку в банк и взять новый кредит, а затем поместить деньги в безопасную ячейку. Не подозревая обмана, женщина проделала все операции, как ей посоветовала лже-сотрудница. Таким образом она потеряла 192 тысячи рублей.

Ещё одной 39-летней вартовчанке позвонил банкир и предложил пройти опрос по качеству обслуживания, а в качестве благодарности пообещал тысячу бонусов. Желая получить дополнительные бонусы, женщина ответила на стандартные вопросы: «Как вас встретили, Какое было обслуживание, довольны ли вы банком?». А для начисления баллов звонивший попросил назвать код из смс. Женщина сообщила код и буквально через минуту с её карты ушло 11 тысяч рублей. Тогда пострадавшая осознала, что попалась на уловку аферистов и сразу обратилась в полицию.