В Нягани школы и сады готовы к началу нового учебного года Фото: Администрация Нягани

В Нягани сотрудники администрации, вместе с общественниками проверили готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года. В этом году на подготовку образовательных организаций город потратил порядка 23 миллионов рублей, ещё получено 5 миллионов грантов. Во многих школах и садах Нягани провели как косметический, так и капитальный ремонт, закупили новое интерактивное оборудование, усилили посты охраны на входе в учреждение.

Так, в 14 школе полностью переоборудовали входную группу, перенесли пункт охраны и организовали тёплый вход с пандусом. На сегодня в городе не осталось школ и садов с отсутствием доступной среды для инвалидов. Помимо этого, на базе учреждения организован большой комплекс робототехники. А ещё в ряде школ закуплена новая техника и оборудованы современные рабочие места.

Комиссия отметила, что все учреждения Нягани имеют высокий процент готовности к новому учебному году и на сегодняшний день замечаний нет.