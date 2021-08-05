В Сургуте почти избавились от ям на дорогах Фото: Администрация Сургута

В Сургуте дополнительно отремонтируют более 30 тысяч квадратных метров дорог и уже к осени основные автомобильные магистрали в городе избавят от ям.

Отремонтировать дороги, избавившись от ям, не менее чем на 95 процентах городских дорог, поручил департаменту городского хозяйства Глава Сургута Андрей Филатов. К середине лета почти 70 процентов изъянов устранены. И в скором времени «Заплатки» нанесут на центральных и периферийных дорогах Сургута.

– Аукционы прошли, конкурс состоялся. Идёт процедура заключения муниципального контракта с подрядной организацией. Глава Сургута видит необходимость приведения изношенных участков дорог в порядок. В связи с этим были изысканы дополнительные средства, – рассказал начальник дорожно-транспортного управления Администрации Сургута Алексей Кононенко.

Напомним, "Комсомольска правда - Югра" сообщала ранее, что в Сургуте на капитальный ремонт дороги потратят 220 миллионов рублей.

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