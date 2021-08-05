Судимый наркоман из Югорска уговорил знакомую попробовать наркотики Фото: Татьяна Коркина

В Югорске возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый 27-летний молодой человек уговорил свою 36-летнюю знакомую попробовать запрещенные вещества.

Женщина рассказала, что он ещё в середине июля начал ей предлагать употребить наркотики и показал ей синее вещество кристаллообразной формы. Он говорил, что оно улучшает настроение, но тогда женщина отказалась.

А в конце июля, приехав в гараж к знакомому, женщина поделилась своими проблемами, но в ответ на это товарищ снова предложил попробовать наркотики. И на этот раз она согласилась, думая, что её плохое настроение развеется. В следующие два дня они также употребляли вещества, пока их не задержали полицейские.

В конце июля против жителя Югорска уже возбудили уголовное дело по статье ««Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Также в 2019 году он был судим за такое же преступление.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.