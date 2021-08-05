С понедельника в Мегионе начнется третий этап обработки территорий от клещей Фото: Администрация города Мегиона

В Мегионе готовятся провести третью, заключительную обработку против клещей. Она начнется уже с понедельника, 9 августа и продлится по 29 августа.

Всего специалисты обработают 57,447 гектаров. Это зелёные насаждения на территории парков, скверов, в том числе Музейно-этнографического и экологического парка «Югра», площадки детских садов, школ, учреждений соцкультбыта и здравоохранения, других муниципальных объектов.

А после акарицидной обработки, с 30 августа по 26 сентября в Мегионе пройдут мероприятия по уничтожению грызунов. Дератизация проводится по периметру города и охватывает территорию в 99 гектаров.

В этом году услуги по проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации в рамках муниципального контракта оказывает ООО «Медицинская клиника «Артромедика». По условиям, после каждого этапа обработки исполнитель обязательно контролирует эффективность проведённой обработки.

Напомним, мы сообщали, что в Нягани провели второй этап акарицидной обработки, а ещё обработку от клещей, комаров и других кровососущих насекомых проводили в Когалыме.