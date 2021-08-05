Сургутянке аферисты "подарили" персональную скидку на смартфон, а она им - свои деньги Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 10 случаев мошенничества. За день доверчивее всего оказались женщины из разных городов округа, они пополнили счета злоумышленников на 700 тысяч рублей. Чаще всего аферисты представляются лже-банкирами, специалистами «Центрального банка» и под различными предлогами выманивают деньги.

Так, 29-летняя жительница Нижневартовска поверила мнимому банкиру, который предложил пройти опрос об услугах банка. В результате чего югорчанка потеряла 11 тысяч рублей. А 38-летняя жительница Сургута, получив уведомление, поверила, что ей доступна персональная скидка на смартфон и не подозревая подвоха, оплатила выгодную покупку на 3 тысяч рублей. А потом сайт просто перестал работать и на связь с обманутой женщиной не вышли.

Жительница Нефтеюганска тоже "купилась" на "развод", желая получить дополнительный заработок через обмен денег на криптовалюту, подарила злоумышленникам 120 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.