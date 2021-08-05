Для юных хантымансийцев организуют «Спортивное лето» Фото: google.ru/maps

Для юных жителей Ханты-Мансийска СК «Дружба» организует «Спортивное лето». Стартовала 3 смена мероприятий проекта «Спортивное лето». На протяжении всего лета методисты комплекса организовывают для детей и подростков города анимационную спортивную программу.

Посетить семь площадок, на которых ребята проведут время с пользой, позанимаются творчеством, найдут себе новых друзей могут все желающие. Они находятся по адресам: ул. Чехова, 262; Георгия Величко 5, «Иртыш-2»; ул. Осенняя, 3; ул. Калинина 22; ул. Пионерская, 46; ул. Ключевая, 11; ул. Чехова, 77.

Смена закончится 25 августа, а площадки работают с 17:00 до 21:00.

На каждой спортивной точке есть инструкторы СК «Дружба» со спортивным инвентарём.

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